Від 90 до 100 тисяч українців живуть у Лодзінському воєводстві. Більшість з них у Лодзі — майже 80 тисяч. А це означає, що українці становлять 1/6 населення міста.
Визначити точну кількість працівників з-за східного кордону Польщі складно, але це роблять на підставі виданих дозволів на роботу. Про це каже директор бюро економічного розвитку мерії міста Міхал Смеховіч, передає «Радіо Польща».
Через зростання кількості працівників зі східного польського кордону в Лодзі сталося рекордне падіння безробіття. Центральне статистичне управління зафіксувало рівень безробіття на кінець квітня в 5,4%. Є ймовірність, що цей показник впаде нижче 5% улітку.
Після запровадження нових правил працевлаштування в Німеччині частина українців з Польщі можуть перебратися туди. Однак Павло Кулага з фірми Foreign Personel Service пояснює, що новий німецький закон полегшить роботу передусім кваліфікованим фахівцям. Тому цього очікувати не варто.
За даними Національного банку Польщі, у країні працює майже 1,2 мільйона українців.