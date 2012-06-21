Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Ще один такий соціально значущий об’єкт у місті над Ворсклою з’явиться у цьому році в мікрорайоні «Алмазний» на вулиці Івана Мазепи. Його зведуть не з «нуля», а на місці старої будівлі. Принагідно реконструюють та впорядкують і прилеглу до неї територію. Міському бюджету проєкт обійдеться у трохи більше, ніж 43 мільйони гривень.

У мікрорайоні «Алмазний» народжується багато дітей, а садочків не вистачає. На даний момент їх там удвічі менше необхідного. Тому Полтавська міська влада вишукує різні можливості розв’язання цієї проблеми. Одним із варіантів залишається капітальна реконструкція діючих будівель, які можна використати під садочки.

За умовами контракту будівельне товариство, яке виграло тендер, повинне завершити реконструкцію на вулиці Івана Мазепи до двадцятих чисел листопада. Крім того, підрядник має поручитися, що після уведення в експлуатацію нового садочка, його мінімум 10 років не треба буде ремонтувати.