Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На стінах багатоквартирних житлових будинків, біля банкоматів і навіть на білбордах у Полтаві з’явилися листівки з антиковідною агітацією. Ця друкована продукція без вихідних даних, але гарно проілюстрована й містить заклики до полтавців протистояти світовому злу й темряві, які хочуть зробити людей рабами, і відмовитися від носіння захисних масок, які вони називають «кляпами» й «намордниками». Такі агітки можна зустріти не тільки в центрі міста, а й на його околицях.

Представники цих борців зі злом навіть провели мітинг на площі перед адміністративною будівлею обласних держадміністрації й ради, під час якого вимагали від влади відмовитися від стандарту 5G й веж мобільних операторів.

Знайомі розповіли, що антиковідну агітацію активно проводять і в сусідніх Черкасах, інших великих українських містах.

Попри таку бурхливу діяльність покищо ніхто не чув, щоб антиковідні агітатори хоч раз відвідали без масок лікарняну палату з коронавірусними хворими. А як відомо, теорія без практики, це всього лише пустопорожня балаканина й писанина.