У Полтаві згідно із соціальною програмою «Турбота» на 2019 рік кожному медичному працівникові нададуть з бюджету до їхнього професійного свята по 700 гривень — загалом 8 мільйонів 171 тисячу. Таку щедрість заступниця Полтавського міського голови Людмила Бойченко пояснила тим, що в місті звільняються медсестри і санітарки. І такі виплати, а також інші заохочувальні заходи міської влади мають виправити ситуацію. Вона уточнила, що середня зарплата медсестри у Полтаві — 6620 гривень, санітарки — 4930. Після відрахувань вони отримують ще менше.
На цьому наголосив і секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота, зазначивши, що його мати працювала санітаркою і він не з чуток знає, яка це важка праця. Тому цих рядових працівників потрібно матеріально підтримати.
Наступним рішенням виконкому для мотивації найкращі працівники галузі отримають премії — 2040 гривень кожному. Після сплати податків це 1600 гривень.