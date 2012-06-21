Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Ігнорування правил пожежної безпеки призвело до того, що в центрі Полтави майже повністю вигоріла ізсередини історична й архітектурна пам’ятка — колишній будинок дворянського зібрання, який останніми роками експлуатували як якийсь торговий комплекс, замість того, щоб розмістити в ньому культурний заклад. Всередині будівлі і навколо неї було розміщено і добудовано з десяток торгових і розважальних точок, деякі працювали навіть уночі.

Не було там тільки надійної системи протипожежного захисту. Хоча свого часу інспектор обласної ДСНС звертався до суду з позовом про зупинення експлуатації приміщень в історичній будівлі через порушення вимог пожежної безпеки. Проте суд дозволив працювати закладам і скасував припис інспектора. Й от допрацювалися…

Охоронці помітили вогонь занадто пізно, коли він уже розгорівся. Загоряння сталося приблизно о 3 ночі, а ліквідували пожежу аж в обід. За цей час від будинку з ліпленнями й колонами залишилися майже самі стіни та частина даху. Начебто, вогонь не сильно пошкодив перший поверх (будинок мав кілька поверхів), але все майно і меблі, які там були, вже неможливо використати, тому, що вони залиті водою й покриті кіптявою.

Підприємці, які там працювали, зазнали мільйонних збитків. Та найстрашніше те, що в полум’ї пожежі загинула людина. Вона так обгоріла, що досі не можуть визначити її стать і хто це був.

У ліквідації пожежі взяли участь 56 вогнеборців та 14 одиниць спецтехніки.