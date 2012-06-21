Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



У межах просвітницької кампанії до 87-х роковин Голодомору в Україні у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Котляревського з ініціативи інституту національної пам’яті презентували книгу спогадів жертви голодних 1932—1933 років Анастасії Лисивець (1922—2011), яка народилася й пережила голодне лихоліття у містечку Березань на Київщині.

Ці свої спогади вона написала у брежнєвські часи, мабуть, сподіваючись, що колись вони стануть книжкою. У них — про знущання тогочасного тоталітарного режиму над українськими селянами, колгоспних верховодів, які своєю угодовською політикою сприяли винищенню земляків. «Скажи про щасливе життя…» — так книга називається. Вона написана талановито, образно.

Присутні відзначили, що у її авторки був неабиякий письменницький хист. А найголовніше, що все написане в книзі — жахлива реальність. Тому УІНП планує її перекласти у 2021 році й видати кількома мовами європейських народів, ще й значним накладом. Українці не мають права забути й пробачити Голодомор.

Того ж дня в обласній бібліотеці презентували й новий документальний короткометражний фільм «Повстання проти голоду», про те, як сталінський режим придушував спротив українських селян, які не хотіли об’єднуватися у колгоспи. Загнавши їх у ярмо, «батько всіх часів і народів» отримав важливий інструмент контролю над ними та зміг здійснити злочин геноциду.



