Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Будівля «Спартака», яка розташована приблизно за сто метрів від стадіону «Ворскла» ім. О. Бутовського, експлуатується з 1968 року. Й майже увесь цей час у її стінах вирувало бурхливе спортивне життя. Там працювали чотири секції для школярів: пауерліфтинг, боротьба, тхеквондо й бокс. Містяни за плату займалися там плаванням і фітнесом. Але так сталося, що будівлю віддали в оренду приватнику, який на ній тільки заробляв, але не дбав про її стан і, відповідно, не ремонтував.

А ремонтувати треба було, хоча би тому, що там функціонував великий басейн. Дуже швидко внутрішні стіни будівлі вкрилися цвіллю, а металеві елементи конструкцій та комунікацій — іржею. З роками став протікати дах. Та й місто, віддавши комплекс у довгострокову оренду, стало недотримувати значні кошти за її експлуатацію. Цей факт змусив керівництво міста достроково розірвати договір оренди та повернути будівлю колишнього спорткомплексу в комунальну власність. Тим більше, що останні роки юним вихованцям спортшкіл забракло місця для тренувань.

Депутати міськради твердо вирішили відновити й модернізувати об’єкт, який завжди був популярним у полтавців. Фахівці порахували, що тільки на те, щоб перекрити колишній спорткомплекс, замінити в ньому вікна й утеплити його, треба вишукати 8 мільйонів гривень. Такі кошти з міського бюджету було виділено. Рік тому підрядник приступив до виконання планового ремонту.

Цими днями його представники повідомили, що вони вже завершують ремонт даху, міняють вентиляційну систему та вікна на металопластикові. Тривають роботи з утеплення будівлі. І є всі підстави стверджувати, що на кінець літа 2021 року об’єкт знову виглядатиме як лялечка і повноцінно функціонуватиме без наступних поточних ремонтів іще мінімум 10 років.