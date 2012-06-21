Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Рік тому з Полтави на переробний завод у Румунії відправили першу партію отриманих від населення використаних батарейок, а дещо раніше також на переробку, тільки на вітчизняний завод, який розташований у Львівській області, вивезли певну кількість ртутних ламп і термометрів. Так у місті над Ворсклою стартувала чергова екологічна акція, що має на меті звільнити житла полтавців від небезпечних відпрацьованих побутових приладів.

З ініціативи екоактивістів для цих потреб спеціально придбали імпортний мікроавтобус, який переобладнали для виконання операції, склали графік його руху по міських вулицях, і вже за кілька місяців комунальники, на балансі яких знаходиться автобус, повідомили громадськість міста, що зібрали від населення Полтави й відправили на утилізацію кілька тонн небезпечних відходів.

Восени про діяльність мобільного пункту прийому небезпечних відходів у місті не повідомляли, проте з настанням зими він відновив свою роботу. Складено новий графік, отримані від населення відпрацьовані люмінесцентні лампи й термометри у заводській упаковці або саморобних картонних упаковках, — така умова прийому, — віддають товариству, якому місто платить за утилізацію. Батарейки комунальники зберігають на своєму складі, а потім відвозять у Київ, звідки тамтешня організація відправить їх на переробку за кордон.

Небезпечні відходи приймають тільки від населення. Організації Полтави повинні самостійно укладати договори на утилізацію з підприємством.