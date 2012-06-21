Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий курєр»
У найближчі вихідні на Соборному майдані у Полтаві відбудеться захоплююче дійство - міжнародний фестиваль «Полтавська галушка», де будуть і майстер-класи, і театральні постановки та концерти.
– Такий захід у нашому місті проводитимемо вже вдруге поспіль, але гості не будуть розчаровані, нам є чим їх здивувати, – розповідає організатор фестивалю директор Полтавського міського БК Лариса Семеняга. – Якщо у минулому році ми готували класичні галушки, то цьогоріч наші гості зможуть скуштувати весільні, кольорові та інші незвичайні види цієї страви.
За її словами, на заході можна буде також приготувати традиційну полтавську страву. Допоможуть із цим працівники ресторану «Комора». Півдня учасники та кухарі разом готуватимуть галушки.
Крім того, для гостей влаштують реконструкцію весілля 19-20 століття.
У них буде нагода поспілкуватися та зробити селфі з Іваном Котляревським, якого зображатиме актор. Чекають на фестивалі й іноземних гостей.
– Я пишаюся тим, що до нашого свята долучаються громадяни інших країн, зокрема Канади, Китаю, Грузії, Вірменії та Польщі.
Завершиться фестиваль гала-концертом. На ньому виступить спеціально запрошений Київський академічний ансамбль народного танцю. Розважатимуть публіку й музиканти гурту «Рвані міхи» та репер Артем Лоїк.