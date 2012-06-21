Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Полтавщині стрімко розвивається туристична галузь. Сюди, зокрема у Полтаву, щороку приїжджає усе більше туристів, у тому числі з-за кордону. Щоб вони могли вільно орієнтуватися у незнайомому місті, мали доступ до туристичних маршрутів та інших цікавих об’єктів, і були обізнані з культурними подіями, які там відбуваються, представники обласної і міської влади, які курирують галузь, створюють для них віртуальний туристичний інформаційний центр, що включатиме півтора десятка сенсорних туристичних кіосків. Перший такий кіоск днями відкрили біля театру імені Гоголя. Об’єкт захищений антивандальним покриттям та обладнаний камерою відеоспостереження.

Сенсорна система містить усю необхідну інформацію для гостей міста про особливості його інфраструктури, заклади харчування й відпочинку, готелі, музеї, архітектурні пам’ятки, анонси концертів і вистав, інших культурних подій. Просунуті у технічному відношенні громадяни можуть за допомогою цього модернового пристрою зарядити мобільний, викликати рятувальників, потрібні служби сервісу тощо. Важливо, що інтерактивний кіоск виготовив вітчизняний виробник.

У майбутньому такі кіоски встановлять коло ОДА, музичного училища, краєзнавчого музею, а також біля привабливих для туристів об’єктів і на вокзалах. Новостворений віртуальний інформаційно-туристичний центр обслуговуватиме та наповнюватиме департамент культури й туризму ОДА, а балансоутримувачем сенсорних кіосків визначили Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського.