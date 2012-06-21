У місті над Ворсклою цьогоріч з’явиться новий комунальний заклад – «Молодіжний центр ініціатив Полтави». Він розташовуватиметься у дворі Краєзнавчого музею імені Василя Кричевського – поряд з історичною будівлею, де раніше розміщувалася художня школа. У Положеннях про комунальний заклад зазначено, що центр утворюють для вирішення питань соціального спрямування та розвитку молоді Полтави.
Основними його завданнями будуть популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу, а також забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва й міжрегіональної взаємодії молоді в Україні.
Крім того, діяльність центру має допомогти утвердити громадянську позицію, духовність, моральність, національно-патріотичну свідомість і сформувати у молоді сімейні, національні й загальнолюдські цінності тощо.
За словами заступника Полтавського міського голови Людмили Бойченко і начальника управління капітального будівництва Полтавської міськради Володимира Годні, щоб запустити роботу центру, приміщення потрібно відремонтувати й під’єднати до опалення. Для цього надали 700 тисяч гривень. Частину цих коштів спрямують на поточний ремонт приміщень, решту (півмільйона) — на проєкт і початок капітального ремонту.
Будівлю майбутнього Молодіжного центру ініціатив Полтави (МЦІП) обладнають електричним опаленням, оскільки вона «відрізана» від центрального теплопостачання і не опалюється від котельні музею.
Наразі експерти провели дослідження для реконструкції приміщень під МЦІП. Невдовзі замовлятимуть проєкт, а потім — капремонт.