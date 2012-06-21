Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

До кінця року в Полтаві встановлять пам’ятник колишньому головному архітектору міста Леву Вайнгорту. Він буде встановлений на вулиці Зигіна біля будівлі обласного департаменту будівництва. Саме з ініціативи керівництва цього департаменту два роки тому стали реалізовувати ідею щодо будівництва такого об’єкту в місті над Ворсклою, в якому Лев Вайнгорт пропрацював 32 роки і яке відбудовував після Другої Світової війни. Тільки завдяки його рішучій позиції не розвалили дзвіницю на Соборному майдані, відтворили у первісному вигляді Круглу площу, Білу альтанку, що біля садиби Івана Петровича Котляревського.

У департаменті будівництва повідомили, що вже готова бронзова скульптура, вилито бетонну основу, скоро в місто привезуть гранітне покриття для постаменту, й залишиться тільки все це змонтувати в одне. За задумом ініціаторів, пам’ятник повинні відкрити в день народження Лева Вайнгорта, 27 листопада.

Авторами концепції скульптури, що перемогла, стали викладачі евакуйованого на Полтавщину Луганського національного університету ім. Т. Шевченка скульптор Дмитро Коршунов та архітектор Артур Ароян.