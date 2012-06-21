Ще зовсім недавно, дивлячись на обшарпану, місцями сильно пошкоджену з дірявим дахом величну будівлю колишнього Петровського кадетського корпусу в центрі Полтави, люди були впевнені, що цій історичній пам’ятці залишилося існувати всього кілька років. До такого стану її довели тимчасові власники чи орендарі, які періодично змінювалися.

Проте сталося диво: цього року біля корпусу і в його коридорах та аудиторіях навели лад, його обгородили й охороняють. За інформацією, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області підрядило спеціалізоване товариство на виконання на об’єкті протиаварійних робіт. Згідно з угодою, підрядник повинен за рік відремонтувати стіни й карнизи, перекрити будівлю, замінити вікна й прикрити їх металевими ґратками, облаштувати водовідвідну систему, вставити двері тощо. На проведення комплексу протиаварійних робіт підрядникові заплатять 36,5 мільйона гривень. На цей час підрядна організація з випередженням графіка (ці послуги було заплановано на початок 2021 року) почала демонтаж аварійних конструкцій.

Це не може не радувати корінних жителів Полтави, особливо тих, які змушені щодня проходити чи проїжджати повз цей архітектурний шедевр. Реставрація Петровського кадетського корпусу покладе початок комплексному відновленню всього ансамблю білосніжних будівель у центрі міста.