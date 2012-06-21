Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Полтаві ремонтують тротуари й пішохідні та велосипедні доріжки, на зупинках, замість старого твердого покриття мостять бруківку, встановлюють нові баки для великогабаритного сміття, вивозять це сміття з дворів та місць його накопичення, міняють лінії електропередач на околицях, зокрема в селищі Яківці, встановлюють у людних місцях нові бетонні чаші з живими квітами. Містяни знають, що це старається команда одного з кандидатів на посаду міського голови, та все одно приємно, нарешті грошові мішки перейшли до реальних справ на користь громади.

Справді, останніми роками у деяких районах Полтави, наприклад, біля новозведених багатоквартирних будинків на виїзді з міста у напрямку Кременчука, валялися купи уламків бетонних плит перекриття, іржавої арматури, бита цегла тощо й ніхто це не помічав. Тепер колишніх завалів там немає.

Роками на майданчиках біля сміттєвих контейнерів було брудно й неприємно пахло. Зараз по місту їздить спецавтомобіль, який регулярно миє ці контейнери, причому досить ретельно. А самі майданчики накрили від дощів.

На базі місцевого КАТП стоять біля 60 нових контейнерів, які, за словами заступника Полтавського міського голови Олексія Чепурка, встановлять на більш ніж 20 вулицях. За потреби контейнери доставлятимуть за зверненнями мешканців.

Окрім того, в обласному центрі триває експеримент з укладання бруківки на розгінних смугах біля зупинок. Роботи завершать у жовтні. Й якщо експеримент виявиться вдалим, так само перестелють і інші зупинки.