Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Найближчим часом у Полтаві реалізують соціально значущий проєкт у сфері теплоенергетики вартістю понад півтора мільйона євро.

За фінансової й технологічної підтримки Північної екологічної фінансової корпорації там модернізують найбільшу у місті котельню, що забезпечує теплом третину населення міста, разом з її обслуговуючим господарством. Це дозволить скоротити обсяги споживання природного газу на майже 2,7 мільйона кубічних метрів на рік та зменшити шкідливі викиди в атмосферу щорічно на п’ять тисяч тонн.

Такий проєкт за участі зазначеної міжнародної структури в Україні реалізують вперше. А в Полтаві — вдруге. Попередній спільний з полтавськими теплоенергетиками проєкт модернізації котельні корпорація реалізувала у 2015 році. Та модернізація передбачала встановлення додаткових десяти автоматизованих індивідуальних теплових пунктів з погодною регуляцією відпуску теплової енергії на об’єктах споживачів. Завдяки новації жителі цих багатоквартирних будинків не тільки отримали змогу раціонально користуватися тепловою енергією, а й стали щомісяця заощаджувати на вартості опалення до двадцяти відсотків.

Згідно з домовленістю котельню повинні модернізувати до літа 2022 року. Проте фахівці зазначають, що за сприятливих умов її можливо переробити за рік.