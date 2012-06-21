Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Миколая у Полтаві на Театральній площі четвертий рік поспіль відкриють головну новорічну ялинку міста, висотою 20 метрів і з діаметром шатра 40 метрів, яку у 2018 році придбали разом з 3-D металоконструкціями й новою гірляндою за майже 9 мільйонів гривень. Підготовка до цієї радісної для малечі події йде повним ходом. Працівники комунальних підприємств міста вже встановили шпиль ялинки, й тепер, незважаючи на восьмиградусний мороз, прикріплюють до нього металеві конструкції. Коли каркас буде готовий, гілочки прикрасять штучною хвоєю, щоб ялинка нічим не відрізнялася від натуральної.

Після цього електрики спорудять шатер із гірлянд, а їхні колеги — зеленбудівці накриють клумби агроволокном і притрусять їх зверху опилками. Після цього на клумби встановлять казкові фігурки з ілюмінацією.

Щоб таку красу до часу не розібрали, її протягом усіх новорічних свят охоронятимуть. За цю послугу охоронній фірмі заплатять 52 тисячі гривень.

І хоча, у цьому році, зважаючи на карантинні обмеження, масово, як у попередні роки, збиратися біля головної міської ялинки не можна буде, саме розуміння того, що на Театральній площі стоїть красуня-ялинка, грітиме серця дітям.

Не залишаться вони й без подарунків від міської влади. Традиційні набори солодощів їм передадуть через батьків.