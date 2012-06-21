Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У 2021 році в Полтаві планують розпочати будівництво нового двохповерхового радіологічного центру для обласного онкодиспансеру. Діюча лабораторія радіонуклідної діагностики, на місці якої зведуть нову сучасну будівлю, застаріла морально й фізично. Орієнтовно новий центр спорудять за два роки.

Могли б і швидше, проте необхідно ще відкоригувати проєкт. Справа в тому, що зазначений медичний об’єкт збиралися споруджувати ще два роки тому, і вже навіть виготовили необхідну проєктно-кошторисну документацію, проте на заваді грандіозним планам стала пандемія. Через брак коштів будівництво тимчасово зупинили. Тепер проєктну документацію треба підновити.

В області розраховують, що на 88% будівництво центру профінансує держава — державний фонд реконструкції та розвитку. Решту необхідної суми повинні проплатити з обласної скарбниці. Фахівці облдержадміністрації підрахували, що новий радіологічний центр коштуватиме біля 400 мільйонів гривень. Але людське здоров’я поза всяким сумнівом, дорожче.

До кінця року на Полтавщині повинні здати в експлуатацію також кілька нових та відреставрованих амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Загалом за останні два роки їх там збудували 29.