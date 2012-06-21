Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві правоохоронці затримали місцевого жителя, який для забави підпалив 8 автомобілів, завдавши їхнім власникам збитків на мільйон гривень.
«Бавитися» у такий спосіб він почав у ніч із 9 на 10 лютого цього року у мікрорайоні Левада. Тоді з 1 ночі до 6 ранку там згоріло 6 машин, що стояли окремо у дворах у провулку Рибальському та на вулицях Богдана Хмельницького, Бідного й Чураївни.
За словами фахівців, підпаленими були 5 автомобілів: ГАЗель і чотири дорогі іномарки. Шоста іномарка загорілася, коли на неї перекинулося полум’я від сусідньої палаючої автівки. Усі машини, що згоріли, були припарковані не на стоянках, а поблизу будинків. Ще два автомобілі обвинувачуваний підпалив наступної ночі.
Ймовірного підпалювача знайшли та затримали уже в квітні. Він має ФОП для діяльності з пасажирських перевезень та судимість за тяжке ДТП.
Якщо його вину доведуть, йому загрожує від 3 до 10 років ув’язнення.
У справі 7 офіційних потерпілих. Найімовірніше, усі вони вимагатимуть відшкодування збитків.