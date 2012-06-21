У місті над Ворсклою розпочали перший етап боротьби з амброзією. Бригада комунального підприємства «Декоративні культури» вже обробила бур’ян розрекламованим хімічним засобом на території Подільського району. Почали з нього тому, що саме ця райрада першою склала детальну карту поширення амброзії на своїй території.
Засіб діє майже миттєво. Коли бригада переїжджала на міські пляжі, листя амброзії на обробленій території вже зів’яло. Інші рослини на нього реагують нейтрально. Для людини цей засіб безпечний навіть після потрапляння на шкіру — його слід просто змити водою. За технологією, оброблена рослина має ще простояти 10—15 днів, щоб хімічна речовина потрапила у її кореневу систему. Так гарантовано її повне знищення. Процедуру з обприскування повторять ще двічі — у липні та серпні (можливо, й у вересні).
Бригада поки що працює в режимі експерименту, бо досі в Полтаві ніхто із комунальників не обприскував амброзію. Окремі великі ділянки з рослиною обприскають за допомогою спеціально обладнаних невеликих тракторів.