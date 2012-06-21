У давньоримських Помпеях, зруйнованих у результаті виверження вулкану Везувій, виявлено унікальна ятку вуличної їжі, в якій продавалися продукти і готові страви.

Йдеться про термополії – заклади швидкого харчування з прилавком, що виходив на вулицю. Археологи вже знаходили не один десяток подібних будівель, проте особливість цієї знахідки в тому, що в ній збереглися залишки продуктів, деякі – навіть на тарілках. Завдяки їм вченим вдалося встановити, які страви тут пропонувалися.

Як розповів телеканалу RaiNews директор археологічного парку «Помпеї» Массімо Озанна, в меню давньоримської ятки-фастфуду були равлики, качка, свинина і кілька «різновидів паельї».

«У нас були дані про їжу древніх римлян, їхні вподобання. Але нинішнє відкриття дозволило встановити, що кухарі того часу поєднували рибу і дичину. Крім того, в блюда з рибою додавалося м'ясо і нерідко декількох видів. Ще більш дивним у цьому є те, що термополії призначалися, в основному, для бідних людей, представники еліти їх не відвідували», – розповів Озанна.

За словами археологів, в цій крамниці подавалося вино, змішане з бобами – їх використовували для відбілювання та корекції смаку алкогольного напою.

У внутрішньому приміщенні вчені виявили скелети двох чоловіків. Один з них, судячи за положенням тіла, був співробітником закладу, а інший – відвідувачем або перехожим, який забіг в «шинок» для порятунку від виверження.

Але куди більш дивними, зазначив Озанна, є добре збережені глиняні вази і фрески, що дозволяють відновити інтер'єр вуличної крамнички. Так, на стінах всередині приміщень були намальовані качки, курка, а також міфічні сюжети.

За словами вчених, найближчим часом проводиться реставрація знайдених об'єктів і лабораторний аналіз, який можливо дасть додаткову інформацію. Археологи сподіваються, що їм вдасться відкрити доступ туристів до термополії до Великодня, якщо дозволять пов'язані з пандемією заходи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»