З папугами жако вчені вирішили провести складний експеримент: пернатих привчали міняти «гроші» (металеві кільця) на корм. Жако швидко зрозуміли суть експерименту, і коли бачили, що сусідові нічим платити за корм, ділилися з ним грошима. Коли в експеримент ввели гроші двох типів – одними папуга міг платити тільки за себе, а іншими «грошима» міг користуватися і його незаможний сусід – то папуга вибирав ті гроші, які могли бути корисні і його сусідові.

Нарешті, найцікавішим сталося те, коли у папугових «грошей» почали міняти номінал – тобто два папуги за одні і ті ж кільця отримували різну кількість їжі. Той папуга, який давав гроші іншому, бачив, що його бідний сусід з якоїсь невідомої причини отримує за такі ж металеві кільця-гроші більше корму. Однак така несправедливість ніяк не турбувала багатого папугу – вони продовжував давати кільця сусідові, який не міг отримати їх сам. Аналогічний досвід вчені провели не тільки з жако, але і з гірськими ара, і гірські ара теж виявилися байдужими до того, що хтось отримує їжі більше за них.

Якщо поставити аналогічний експеримент з шимпанзе, вони будуть очевидним чином протестувати проти того, що хтось незрозуміло за що отримав більше, ніж вони. Втім, комусь у цій ситуації шимпанзе можуть здатися більш розумними, а папуги – ні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»