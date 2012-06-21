У Харкові презентували новий журнал «Uкраїнська мить», де, за словами головної редакторки видання Анастасії Смєхової, йдеться не про моду, бізнес, спорт, чи інші вузькопрофесійні теми, а саме про українців.
Вже тиждень пасажири швидкісних поїздів мають змогу полистати сторінки часопису, наповнені цікавою, змістовною і часто ексклюзивною інформацією та розповідями про знаменитих співвітчизників. Так, перший номер «Української миті» в рамках спецпроекту «Жінка-берегиня» був присвячений оповідям про співачку Ніну Матвієнко, актрису, телеведучу Наталію Сумську, вдову Героя України Тетяну Бондарчук, письменницю Лесю Мудрак та інших непересічних українок.
Незабаром журнал з’явиться на стендах аеропортів, а пізніше – у готелях і ресторанах Харкова, Києва та Львова.
Як повідомив автор ідеї створення журналу Олександр Святоцький, Харків у сучасних реаліях саме те місто, яке відчутно змінилося за останні роки, отож перший номер презентували у Харкові, і перший матеріал присвячений йому.
За допомогу в створенні першого номера журналу «Uкраїнська мить» редакція видання передала подяки Харківському міському голові Геннадію Кернесу, секретарю Харківської міськради Олександру Новаку, директору департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторії Китайгородській.
Другий номер видання, за словами його організаторів, буде присвячений Запоріжжю та історії української державності.