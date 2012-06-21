У селі Прохорівка Волноваського району на Донеччині, що лежить за якийсь десяток кілометрів від лінії розмежування, знову відчинив двері відремонтований Будинок культури.
Приміщення, де також розташована сільська бібліотека, свого часу було постійним місцем зустрічі для жителів населеного пункту, аж доки сюди не доповзла гібридна війна. Під час обстрілів у 2014—2015 роках «вогнище культури» зазнало пошкоджень, а наявні тут котельне обладнання та система опалення давно потребували ремонту і заміни. Повернути до життя місцевий осередок культури вдалося завдяки зусиллям волонтерів гуманітарної місії «Проліска», які виконали значний обсяг робіт. «У межах проекту управління Верховного комісара у справах біженців ООН «Підтримка і захист громад поблизу лінії розмежування» ми закупили для цього приміщення нове котельне обладнання і системи опалення на загальну суму понад 100 тисяч гривень. За сприяння Прохорівської сільської ради провели монтаж нової системи та ремонт у холі Будинку культури, де зазвичай відбуваються масові заходи», — розповів керівник «Проліски» Євген Каплін.
Місцеві жителі, серед яких також і внутрішньо переміщені особи, вже обживають відремонтоване приміщення: відбулося святкове відкриття оновленого БК та концерт за участі самодіяльних артистів і колективів, які відтепер мають кращі умови для репетицій і виступів перед земляками.