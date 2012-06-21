Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Для підрозділів Морської охорони, які базуються у Маріуполі, збудують модульне військове містечко за стандартами НАТО. Сучасний об’єкт з’явиться завдяки початку реалізації міжнародного проєкту розвитку потенціалу морської прикордонної безпеки. Фінансувати цей проєкт береться уряд США через Програму по експортному контролю і безпеці кордонів (EXBS).

«Такий проєкт — це один із кращих доказів нашого міжнародного співробітництва, взаєморозуміння, допомоги наших американських колег і партнерів, гідний приклад дієвого, практичного внеску в захист інтересів нашої держави, в її майбутнє», — переконаний начальник Регіонального управління Морської охорони контр-адмірал Олег Костур.

Таке ж сучасне військове містечко для морських прикордонників збудуть також і у Бердянську, оскільки в останні роки реальною загрозою для України стала російська агресія — військова і економічна на спільному Азовському морі. Зокрема росіяни постійно створюють штучні перешкоди для українських та інших суден, які йдуть через Керченську протоку до портів України, та влаштовують різноманітні провокації. Зважаючи на це, існує необхідність мати на березі відповідну інфраструктуру та мобільні, добре підготовлені підрозділи морських прикордонників, здатних оперативно і ефективно виконувати завдання для захисту державного кордону.

Заплановано, що модульні військові містечка морські прикордонники почнуть обживати влітку наступного року.