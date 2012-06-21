Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Коблевська ОТГ Миколаївської та Южненська громада Одеської областей підписали меморандум про співпрацю, один з пунктів якого передбачає вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Запланували установку ліній сортування сміття біля полігону твердих побутових відходів, який сьогодні існує на території села Лугове Коблевської ОТГ та належить Березанському комунальному підприємству «Причорномор’я». Наступним кроком є будівництво в двох кілометрах від Лугового сміттєпереробного заводу.

В інтерв’ю сайту «Южный округ» голова Коблевської ОТГ Володимир Панич повідомив: «Гадаю, нам вдасться збудувати завод. Слід позбутися нарешті захаращених від побутового сміття територій лісосмуг та балок, що знаходяться в безпосередній близькості до баз відпочинку на узбережжі Чорного моря. Сьогодні будівництво заводу з переробки сміття передбачає технологічний цикл очищення викидів в повітря, щоби не забруднювати навколишнє середовище і території населених пунктів поблизу. За державними нормами подібний завод повинен бути розташований від населеного пункту на відстані не менше одного кілометра. Коли почнемо розробляти проєект, усі норми будуть враховані, поцікавимося і думкою громади села Лугове».

Жителі сіл поблизу зон відпочинку давно потерпають від несанкціонованих звалищ сміття, яких стає більше з настанням курортного сезону. За словами старости села Лугове Аліни Пустовойтенко, звалища вже декілька разів горіли, від чого страждало місцеве населення та довкілля. Натомість жінка висловила побоювання односельців з приводу того, як саме буде працювати завод з переробки сміття. Вона припускає, що відходи на завод привозитимуться з багатьох населених пунктів, тому постає питання щодо екології та стану доріг. «Слід вирішувати проблему комплексно, — зазначає староста. — І з будівництвом заводу, і з іншими питаннями, які хвилюють громаду. В цілому ми підтримуємо ідею будівництва заводу». Але, на її думку, перед розробкою проєкту будівництва та його початком, слід провести обговорення теми майбутнього сусідства із заводом з жителями села Лугове.