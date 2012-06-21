Співробітники Ексетерського університету і Українського інституту сільськогосподарської радіології проаналізували на предмет радіоактивних ізотопів зерна пшениці, жита, вівса і ячменю, що були зібрані з 2011 по 2019 роки в Іванківському районі, у п'ятдесяти кілометрах на південь від Чорнобильської атомної станції. Територія, на якій збирали зерна злаків, була вже за межами зони відчуження, проте, як йдеться в статті в Environment International майже в половині зерен кількість ізотопів стронцію 90Sr і цезію 137Cs була вищою за допустимі норми.

Високий рівень стронцію був також виявлений у дровах, заготовлених у тому ж районі з 2011 по 2015 роки, і в попелі, який вчені зібрали в домашніх печах у місцевих жителів.

Автори роботи вважають, що ізотопи в злаках з'явилися із золи, якою удобрюють ґрунт, а в попелі вони з'явилися з дерев, в які потрапили багато років тому, відразу після катастрофи на ЧАЕС. Вирощувати пшеницю, жито та інші злаки тут можна, але для цього потрібні додаткові заходи контролю, щоб не перевищувати в них рівень радіоактивності.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»