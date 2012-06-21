В Ізраїлі в пустелі Негев туристи виявили древній амулет, який зображає стилізовану напівоголену жінку зі складеними на грудях руками.

Як повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на Управління старовини Ізраїлю (IAA), статуетку біблійного періоду знайшов 11-річний хлопчик Цві Бен-Давидом із Беєр-Шеви.

Сталося це під час сімейної поїздки в пустелю Негев, біля містечка Нахаль ха-Бесор на півдні Ізраїлю. Там знаходиться туристична стежка, яка проходить по руслу річки Бесор. Мати хлопчика, професійний гід, відразу усвідомила важливість знахідки і повідомила про неї в IAA.

Артефакт досить непогано зберігся. За оцінками експертів, він був виготовлений майже 2500 років тому. Ймовірно, це був амулет. Керамічна статуетка заввишки близько семи сантиметрів зображає стилізовану жінку з оголеними грудьми і складеними на грудях руками. Її голова покрита хусткою.

З огляду на датування, артефакт відноситься приблизно до пізнього періоду Першого Храму або початку перського періоду, також відомого як «Повернення в Сіон».

На думку експертів IAA, ймовірно, це міг бути амулет родючості. Крім того, подібний артефакт могли використовувати і для захисту немовлят.

«Керамічні фігурки жінок з оголеними грудьми відомі в Ізраїлі в різні періоди, в тому числі в епоху Першого Храму, – пояснюють археологи Орен Шмуелі і Деббі Бен Амії з IAA. – Фігурки були звичайним явищем у будинку і повсякденному житті, і, мабуть, служили амулетами для захисту, удачі і процвітання».

Експерти підкреслюють, що у ті давні часи медичні пізнання людей були досить примітивними. Тому дитяча смертність була дуже високою. Вважається, що в той період часу близько третини немовлят не виживало.

Основною причиною було недотримання елементарних, для наших днів, правил особистої гігієни. Крім того, в давнину не існувало стійких практик лікування безпліддя. За відсутності передової медицини саме такі амулети давали людям надію і були важливим засобом звернення за допомогою.

На думку археологів, знахідка дозволить розширити знання і розуміння культових практик в біблійні часи, в тому числі і «вроджену потребу людини в матеріальних людських уособлення».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»