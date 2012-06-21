Ці величезні тріщини в землі загрожують людям, майну, інфраструктурі і тваринництву

Гігантські тріщини з’явилися не тільки в Мексиці, але і в посушливій Арізоні. Ці тріщини в землі створюють небезпеку для великої рогатої худоби, диких тварин і необережних людей.

А оскільки вони мають тенденцію розвиватися перпендикулярно поверхневому дренажу, то можуть захоплювати стік і перетворюватися у величезні яри.

Більшість земних тріщин в Арізоні утворюється в коридорі між Тусоном і Феніксом і від Фенікса на заході вздовж міжштатної автомагістралі 10.

Ось приклад однієї з цих гігантських тріщин в Арізоні, яка утворилася на землі народу навахо. Довжина тріщини понад 300 метрів (900 футів), а місцями її глибина досягає 152 метрів (500 футів).

Геологічна служба США не має реальної відповіді на це катастрофічне явище.