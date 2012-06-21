Побудувати колонію на Марсі – давня мрія людства, судячи з великої кількості науково-фантастичної літератури на цю тему. Амбітні проекти NASA і SpaceX спрямовані якраз на відправку людей на Червону планету. При цьому умови життя для перших марсіанських астронавтів можуть виявитися непростими.

Дослідницька лабораторія Interstellar Lab планує створити мережу експериментальних поселень на Землі, щоб краще розуміти, як люди будуть жити на Марсі. Проєкт таких марсіанських сіл отримав назву EBIOS (Experimental bio-regenerative station), пише Naked Science. Компанія активно співпрацювала з NASA для розробки систем подачі води, вирощування рослин.

Концепт колонії – це село, що знаходиться під прозорими куполами, де зможуть жити до 100 чоловік. Комплекс розташується в каліфорнійській пустелі Мохаве, його будівництво розпочнеться в 2021 році. Причому частина поселення буде використовуватися в наукових цілях, а інша – стане туристичним місцем.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

