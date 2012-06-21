У Драбові на Черкащині в районній лікарні відкрили відділення невідкладної медичної допомоги. Його коштом районного бюджету (близько 650 тисяч гривень) створили за всіма вимогами сучасних медичних стандартів. До послуг пацієнтів приймальне відділення з оглядовою кімнатою, малою операційною, гіпсовочною, маніпуляційною, рентген-кабінетом з цифровим рентген-апаратом, кабінетом УЗД, ургентною лабораторією. Тут можуть у разі необхідності проводити ендоскопічні, гінекологічні обстеження та маніпуляції для хворих. У складі новоствореного відділення — й палата інтенсивної терапії.
Крім того, у відділенні створено сучасну палату для лікування засуджених та осіб, які утримуються під вартою, де передбачено умови для одночасного утримання засуджених осіб різної статі.
Як розповіла головний лікар Світлана Бойко, сесія районної ради ухвалила програму розвитку охорони здоров’я на 2018-2022 роки, якою передбачено покращення якості та доступності медичної допомоги. Ця програма вже стає реальністю, що зокрема засвідчує й відкриття нового відділення.