Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

У комунальному некомерційному підприємстві «Тячівська районна лікарня», що на Закарпатті, розгорнуто 220 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Сюди потрапляють хворі з середнім і важким перебігом недуги. Для їх приймання довелося перепрофілювати кілька відділень — терапевтичне, неврологічне, кардіологічне. Лікарі ж для своїх потреб використовують старе інфекційне відділення, де умов для ковідних пацієнтів немає.

У стаціонарі цього медзакладу недугу подолали вже майже 700 хворих — приблизно кожен третій із виявлених у районі хворих. Є й чотири десятки, які, на жаль, померли. Лікарі роблять усе можливе, щоб сумна статистика не збільшувалася, повідомляє директор закладу Федір Яринич.

Кисень «роздають» 32 концентратори, проте його доводиться доставляти в балонах за двісті з гаком кілометрів — зі Львова. Потреба ж у кисні за час пандемії зросла в десять разів!

За умов повільного, проте невпинного збільшення кількості хворих особливо актуальною є необхідність мати власну кисневу станцію. І, за словами Федора Яринича, вона тут невдовзі з’явиться. Монтувати її вже розпочали.

Потужність станції становитиме 150 літрів кисню за хвилину, який вона генеруватиме з повітря. Зі спеціального резервуару станція передаватиме оксиген хворим до відділень. Прикметно, що в Україні, стверджують лікарі, аналогів цьому обладнанню поки що немає. Завдяки кисневій станції, яка обійдеться у понад 4 мільйони гривень, стабільно кисень зможуть отримувати 64 пацієнтів тячівської лікарні.

У ці дні, щоб забезпечити вчасне виявлення і профілактику хвороби, для відбору проб щодня виїжджають дві мобільні бригади. Загалом ними вже зроблено більш ніж 5300 ПЛР-тестів.