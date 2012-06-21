Складна економічна ситуація в країні, на жаль, призводить до того, що чимало українців останнім часом втратили роботу через скорочення штатів в установах та на підприємствах. Хтось сам вирішує піти з посади, на якій, можливо, пропрацював не один десяток років, адже зарплату урізають так, що важко прогодувати навіть себе, не кажучи вже про родину, а когось скорочують. Ще з анексованого Криму та зони проведення АТО до інших регіонів України чи не щодня прибувають тисячі тимчасово переміщених осіб. І їм, щоб вижити, необхідно знайти роботу або хоч стати на облік у центрі зайнятості. Хто зарадить людям у ці непрості часи? Як зареєструватися в Державній службі зайнятості й отримати допомогу у зв’язку з безробіттям і працевлаштуватися? Можливо, є сенс перенавчитися й змінити спеціальність або навіть започаткувати власну справу?

На ці та інші запитання наших читачів під час «прямої лінії» «УК» відповідала начальник відділу реєстрації, надання матеріального забезпечення Державного центру зайнятості України Любов БЕРШАДСЬКА.