До трьох «розумних зупинок», які працюють у Рівному вже півтора роки, додаються ще чотири. Принаймні, робота з їх облаштування кипить і на майдані Незалежності, й біля ЗОШ №12, кооперативного технікуму та міського ринку. Хайтек – так можна схарактеризувати не лише дизайн, а й зміст та наповнення нових зупинок. Швидкісний Wi-Fi, можливість підзарядки гаджетів, електронне табло з точною кількістю хвилин очікування і водночас територія безпеки – адже зупинки обладнані камерами відеоспостереження, – усе це вже випробували рівняни та гості міста. «Це були «пілотні» проекти, встановлені коштом інвесторів, – каже міський голова Рівного Володимир Хомко. – Тепер інвестори знайшлися ще для чотирьох зупинок.» На цьому «експансія розуму» не завершиться: зупинок буде щонайменше 10.
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