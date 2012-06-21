Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



Літературний конкурс «Перло многоцінне» вже у вісімнадцяте поспіль організовує Рівненське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка.

«Його мета — утвердження національної ідеї, державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання шанобливого ставлення до історії, культури і традицій нашого народу», — каже голова обласного об’єднання ВУТ «Просвіта» Іван Вєтров.

В онлайн-церемонії дистанційно брали участь переможці конкурсу, їх наставники, члени правлінь просвітянського товариства області, міст і районів, члени Національної спілки письменників України.

Іван Вєтров відзначив розширення географії учасників і переможців; їх творче зростання, глибокий (інколи не дитячий) зміст творів, більшість з яких неможливо читати без співпереживання. Переможців журі обирало з 200 учасників, які подали на конкурс прозу, поезію та публіцистику. Їхні твори опублікують на сторінках альманаху «Проріст», який традиційно вручають на обласному святі української мови, культури й духовності на батьківщині Пересопницького Євангеліяв селі Пересопниця Рівненського району 22 травня 2021 року.

Цього року підсумки конкурсу підбили в форматі он-лайн.