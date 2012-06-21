Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
5 кілограмів 48 грамів і 58 сантиметрів зросту, — ось такий хлопчик-богатир народився в Рівненському міському пологовому будинку в переддень Нового року.
«Для його мами — 42-річної Тетяни — це вже сьомі пологи. Тож удома на малюка з мамою чекають троє братиків і три сестрички. До речі, всі вони народжувалися з вагою близько чотирьох кілограмів», — каже головний лікар пологового будинку Світлана Муравська.
Для хлопчика ще вибирають ім’я, але вже зрозуміло: щастя (принаймні, в цю родину) високосний 2020-ий таки додав. Хай росте щасливим майбутній захисник України! До речі, торік у цьому пологовому народився ще один богатир зав важки 5 кілограмів зі зростом 60 сантиметрів.
Рівненщина традиційно є краєм з найвищою народжуваністю: а її Рокитнівський район є оазою природного приросту не лише в Україні, а й у Європі. Втім, в останні роки природного приросту населення в області загалом, на жаль, немає.