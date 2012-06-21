Однією з найбільш обговорюваних тем року, що добігає кінця, став так званий земельний закон, який скасовує мораторій і має запровадити ринок землі в Україні з 1 липня 2021-го. Якщо до ухвалення цього важливого документа дискусії в суспільстві були на кшталт потрібний ринок землі у нашій державі чи ні, то після перейшли в іншу площину. Тепер українців цікавить, чого їм очікувати від відкриття ринку землі, хто зможе стати власником вітчизняних чорноземів і чи можливе повторення сценарію з пролонгацією мораторію на продаж землі. На ці та інші запитання наш кореспондент попросив відповісти провідного правника юридичної компанії FAS-UST адвоката Ігоря ХАРЧЕНКА.