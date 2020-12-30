Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Жовта троянда розквітла за два дні до Нового року на подвір’ї ЗОШ№13 у Рівному. Стовпчик термометра того дня піднявся до плюс 10 градусів. Тож не дивно, що квітка переплутала зиму з весною.

Рівнянин Сергій Крокос виклав її фото на своїй фейсбук-сторінці. Й написав: «Переддень Нового року, а біля центрального входу в ЗОШ 13 розквітла пишна троянда, що ніжно простягає тендітні пелюстки до скупих сонячних променів, які ледь-ледь пробиваються через важкі зимові хмари. Хіба це не диво Господнє? Нехай у Новому 2021 році в серці кожного із нас буде місце для чарівної казки».

Так природа сигналізує про зміни, каже рівненський еколог Василь Черенков: оскільки кліматичні пояси зміщуються, на території області теплішає. І рослини, які звикли до інших кліматичних умов, не знають, що їм робити, як на це реагувати.

До речі, ще раніше вчені стверджували, що до 2030 року на території Рівненщини, що на північному заході України, буде клімат вологих субтропіків, як у Ялті. Втім, судячи з кількості природних аномалій, субтропіки прийдуть до нас іще раніше.