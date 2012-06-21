В обласному центрі відбулася IV Міжнародна спеціалізована виставка «Сучасність. Енергозбереження. Технології» (СЕТ-2018). Її учасники — понад 50 фірм-виробників, які працюють у галузі енергоефективності. З Київської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської та Волинської областей. Вони представляють промислове та побутове обладнання, енергоефективні технології, альтернативні види палива, відновлювану енергетику не лише вітчизняного, а й закордонного виробництва. Тут і величезні котли, й сучасні сонячні батареї, і пристрої для економії енергії в квартирі чи офісі.
Паралельно відбувся міжрегіональний форум з енергоефективності та енергозбереження, де експерти розповідали про «зелені» проекти, вітроенергетику, енергоощадність у багатоквартирних будинках, а ще — представили унікальну новітню технологію SMARTWIRE, яку розробили в Швейцарії. Тут таки, на майданчику підприємства «Рівнетеплоенерго», відбувалися інтерактивні тренінги та інтелектуальні енерготурніри. А ще Національний університет водного господарства та природокористування, що розташований у Рівному, уклав меморандум про співпрацю з київськими та харківськими науковцями щодо енергоменеджменту.