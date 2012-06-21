Міжнародна експедиція археологів, працюючи в околицях сучасного іранського міста Шираз, натрапила на залишки монументальної споруди в культурних шарах VI століття до нашої ери. Припущення про те, що це і є легендарні ворота царя Кіра, у вчених з'явилися відразу, проте необхідні були докази. І аж десять років група археологів присвятила детальному дослідженню стародавньої будови. І тепер вчені з упевненістю оголосили світу, що легендарні ворота царя Кіра Великого знайдені.

Добре збережені залишки воріт розкорали у трьох кілометрах від центру Персеполіса, церемоніальної царської столиці. На основі отриманих висновків археологи з упевненістю заявили, що це знамениті ворота «Пардіс Парсі». Вони були побудовані вже в період правління сина Кіра Камбіса.

У легендах про царя Кірі Великому з династії Ахеменідів, який правив Персією в 559-530 роках до нашої ери, є згадка про воротах «Пардіс Парсі». Ці ворота він звелів збудувати біля підніжжя Гори Милосердя недалеко від Персеполіса на честь завоювання Вавилона. Крім того, згадки про будівництво є і в збережених писемних джерелах того періоду.

Насправді «ворота» – це цілий палац. Встановлено, що його площа була приблизно тридцять на сорок метрів, а у висоту будова сягала дванадцяти метрів. Аліреза Аскарі-Чаруді, керівник проєкту з іранської сторони, повідомляє, що посередині будівлі також була знайдена кімната, розміром приблизно вісім на дванадцять метрів.

Саму будівлю побудовано з простих глиняних цеглин, а фасад додатково викладений цеглою з візерунковими. Стіни внизу розписані квітами лотоса, а на передній частині будівлі можна розрізнити малюнки міфічних звірів і релігійні символи народів, що населяли цю місцевість в VI столітті до нашої ери. Ще одна рідкісна удача чекала археологів всередині цього невеликого палацу: стіни внутрішньої кімнати містять залишки клинопису – написів на вавилонській мові.



Вік споруди вчені датували декількома способами. По-перше, були проведені хімічний і радіовуглецевий аналізи будівельних матеріалів. Крім того, ретельно вивчені фрагменти клинопису, елементи розпису зовнішніх стін, архітектурні особливості будови. Всі дані, в сукупності зі згадками про ворота у відомих письмових джерелах про час правління царя Кіра Великого, вказують на те, що це дійсно воротах «Пардіс Парсі», і вони були збудовані після 539 року до нашої ери.

Імперія Кіра існувала понад 200 років, приблизно з 550 по 330 рік до нашої ери. Як відомо з давніх легенд, увійшовши у Вавилон, Кір не став спалювати його і знищувати населення, як в той час зазвичай чинили із завойованими містами. Замість цього Кір дозволив місцевим жителям повернутися в свої будинки і жити за своїми звичаями і релігійними ритуалами.

Персеполіс був церемоніальною царської столицею. Його руїни внесені до Списку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Планування міста було унікальним, воно було центром розвитку мистецтва і будівельних технологій. Персеполіс був заснований близько 518 року до нашої ери Дарієм. За Геродотом, Дарій правив 36 років. У той же час Ктесій пише, що Дарій правив 31 рік і помер у віці 72 років від хвороби.

Смерть Дарія наступила в 486 році до нашої ери. У 330 році Персеполіс був спалений Олександром Македонським, який так помстився персам за спалені за 150 років до цього грецькі Афіни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра

