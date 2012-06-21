Це видовище схоже на морозиво в шоколаді!

У Саудівській Аравії випав сніг, який потім занесло піском. Жителів країни попередили про різке погіршення погоди, пов'язаної зі снігопадом, який йтиме кілька днів, повідомляє Al Arabiya.

Спочатку сніг випав у провінції Табук на північному заході країни. Цими вихідними, за повідомленнями синоптиків, варто очікувати ще більш сильного снігопаду.

Також сніг випав у Сирії, Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Єгипті. У деяких університетах призупинили заняття, рух на дорогах заблоковано.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»