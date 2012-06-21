Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Гарний і необхідний подарунок отримали на новорічно-різдвяні свята мешканці села Копійки на Сумщині та автомобілісти, які проїжджають автодорогою Лохвиця Полтавської — КПП «Велика Писарівка» Сумської областей через Гадяч та Охтирку.

Щойно фахівці ТОВ «Сумимостобуд», що входить до складу RGM group, завершили капітальний ремонт мостового переходу через місцевий струмок — будова була зведена ще більш як півстоліття тому і гостро потребувала ремонту.

Як повідомив директор ТОВ Артем Безручко, за цю роботу бригада будівельників узялася в жовтні минулого року, замінивши опору, виготовивши нову плиту з моноліту, виконавши гідроізоляцію тощо. Тепер тут новеньке покриття з асфальтобетону, зручні тротуари для пішоходів, відповідне огородження для загальної безпеки.

Усі використані матеріали — власного виробництва. Завдяки цьому ремонт виконано у стислі терміни і якісно, що гарантує безпечну експлуатацію мостового переходу упродовж тривалого періоду.

Це далеко не перший об’єкт, який здають в експлуатацію фахівці ТОВ — на їхньому рахунку низка полагоджених мостів лише впродовж останнього року.