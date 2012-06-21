Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Дещо незвичний пам’ятник з’явився у селі Сопич Глухівського району на Сумщині. На території колишнього тракторного стану місцевий фермер Сергій Ахромеєв встановив на постаменті стареньку сільськогосподарську техніку — раритетні трактор Т-74 та вантажний автомобіль ГАЗ-51.

Про це повідомила газета «Неделя», наголосивши, що хлібороб не спокусився на додаткові гривні, здавши обидві «реліквії» на металобрухт, а таким чином вирішив вшанувати пам’ять про минулі часи, земляків, які десятками років працювали на цій техніці.

Як вважає Сергій Ахромеєв, усе змінюється — і сьогоднішні супер-комбайни також колись відійдуть в історію, але важливо бережливо ставитися до минулого, без якого не може бути майбутнього. У цьому фермер подає власний безкорисливий приклад.

Сам Сергій Ахромеєв місцевий — народився у Сопичі, розташованому на самісінькому українсько-російському кордоні. Свого часу очолював тутешній колгосп, на початку 2000-их організував приватне господарство «Лан», узявши в оренду 300 гектарів землі.

Сьогодні фермер і двадцятеро працівників його господарства — місцевих селян обробляють 700 гектарів, вирощуючи пшеницю, соняшник, овес, ячмінь та інші культури. І хоч землі тут ніколи не були багатими на гумус, усе ж цього року з кожного гектара тут намолотили 55 центнерів пшениці.

Такий результат хлібороби вважають цілком реальним, адже з’являються нові високопродуктивні сорти, сучасні технології вирощування, ефективна техніка тощо.

Фермер постійно надає вагому допомогу селу: виділяє техніку для чищення снігу, збирання сіна, закуповує різні матеріали і обладнання для школи, клубу тощо. А для кращих школярів щороку запроваджує іменні стипендії.

Місцеві селяни вже звикли, що і в їхньому селі є оригінальний пам’ятник, а ось гості дивуються: трактор і машина на постаменті виглядають водночас романтично і величаво, додаючи Сопичу особливого хліборобського шарму.