Руслан Пилипчук — Березнівський міський голова на Рівненщині. Набувши повноважень на першій сесії, він незабаром очолить Березнівську територіальну громаду — одну з найбільших в області з чисельністю 55 тисяч жителів. Отримавши прогнозні показники, що ґрунтуються на ухваленому в першому читанні проєкті закону про держбюджет-2021, він каже: «Вони не додають оптимізму. У кращому разі це буде виживання, але аж ніяк не розвиток.