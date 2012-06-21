Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі незвичні жнива завершилися в селі Залізняк, що неподалік Сум. Місцеві господарі зібрали перший урожай кавового цикорію, який вирощували в межах виграного минулорічного проєкту «Незвичайні села України».
Як розповіла один із його ініціаторів Ірина Варламова, яка працює у Верхньосироватській сільраді методистом відділу освіти, культури, молоді і спорту, завдяки гранту в сумі 100 тисяч гривень місцева громада придбала повний комплект для вирощування і переробки цикорію, виготовлення кави на основі цієї традиційної культури.
Вирощувати сировину зголосилися близько десятка сімей, а кавовий напій має стати ароматною «фішкою» для туристів. На жаль, коронавірус вніс свої негативні корективи до планів місцевої громади, однак ідея з вирощування цикорію залишається актуальною і перспективною.
Урожай у місцевих господарів, як для першого року, видався доволі високим. Валове виробництво коливалося від 10 до 50 кілограмів, що дозволило створити міцну сировинну базу для майбутнього кавового виробництва.
У Залізняку впевнені, що вірус неодмінно відступить, а туристи відвідуватимуть чарівний історичний куточок Слобожанщини і обов’язково смакуватимуть кавою з цикорію.