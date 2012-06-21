Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

У селищі Чорнобай на Черкащині завершили реконструкцію спортивного комплексу з басейном. Вартість проєкту — 15,5 мільйона гривень, 10 із них — кошти державного бюджету за програмою «Велике будівництво».

Споруда збудована ще у 80-х роках минулого століття. Після тривалої експлуатації вона потребувала відновлення. Відбудували не тільки басейн. Капітально відремонтували борцівський клуб, тренажерний зал, гардеробні, кілька приміщень на першому поверсі. Також оновили інженерні мережі, систему водопостачання та водовідведення, опалення. Фасад і дах будівлі утеплили, встановили сонячні батареї. Вентиляцію та фільтри для очищення води також модернізували.

Нині спорткомплекс, зокрема й басейн, можуть відвідувати всі охочі. Тут є все необхідне для людей з інвалідністю. Умови, за словами директора спорткомплексу Олександра Клименка, відповідають найвищим європейським стандартам.

За сезон лише плавальний басейн відвідує майже 9,5 тисячі людей з Чорнобаївського, Золотоніського та Драбівського районів, з них близько третини — діти. Тут відбуваються уроки фізкультури для школярів. Також проходять районні змагання з плавання. Їхній співзасновник, олімпійський чемпіон Андрій Хімич, який взяв участь в урочистому відкритті комплексу, впевнений, що після ремонту кількість відвідувачів комплексу значно збільшиться.