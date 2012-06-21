У селі Чинадієво неподалік Мукачева на Закарпатті всьоме пройшов фестиваль середньовічної культури «Срібний татош», який за попередні кілька років здобув усеукраїнське визнання.
У замку Сент-Міклош, в якому нині повертають історію, колись розгорталися справжні бої. Тут знаходили захист оборонці від татаро-монгольського нашестя, а також від турків і Габсбургів, а в XVII столітті він став свідком романтичного кохання графині Ілони Зріні й графа Імре Текелі. Багато історичних подій, пов’язаних із цією оборонною спорудою, скріпили історію двох народів — українського й угорського.
Нині громадське об’єднання «Калган-А», у яке входять художники і краєзнавці, прагне повернути до життя цей пам’ятник архітектури й історії. У ньому розташовуються Історико-краєзнавчий музей, концертний і конференц-зали, картинна галерея, зал для шлюбних церемоній. Його охоронці й активісти використовують різні можливості, щоб привернути загальну увагу до цієї старовинної будівлі. Зокрема й фестивалями, які встигли набути неабиякої популярності.
«Срібний татош» — колоритне дійство з видовищними боями на мечах і алебардах, з автентичною музикою і стравами, які куштували воїни давноминулої епохи, збирає дедалі більше шанувальників минувшини. Цього року, крім двобоїв лицарів, танців і музики середньовіччя, програму збагатила кінна хода лицарів у повному обладунку, турніри лучників.
— На наші запрошення відгукнулися шанувальники історичної ретроспективи з усієї України, а також з Угорщини та Словаччини, — розповів кореспондентові «УК» організатор кандидат історичних наук Юрій Славік. — Ми намагалися показати гостям, що середньовіччя — епоха не тільки війн і чуми, як її часто намагаються зобразити, а й людей, які демонстрували силу, мужність, мистецтво і бажання захищати свою землю, зберігати честь за будь-яких обставин.
Десятки учасників фесту, обладнавши під стінами замку шатрові намети, готували їжу на відкритому вогні і в усьому намагалися поводитися по-середньовічному. Одяг — лише з натуральних тканин у стилі середньовіччя, обладунки — з металу.
«Люблю цей фестиваль за те, що тут немає культу їжі, напоїв і шароварщини, а є історія, культура і замок як довершення всього», — розповіла із захопленням одна з гостей «Срібного татоша» Наталія Толочко.