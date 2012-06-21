Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Першою школою в області, де стартував пілотний проєкт, став Пісочинський ліцей «Мобіль», розташований у передмісті Харкова. Як розповіли фахівці Державної служби якості освіти у Харківській області, які проводять аудит, головною метою цього нововведення в практику, стало оцінювання якості освітньої діяльності шкіл та надання їм і їх засновникам відповідних рекомендацій з удосконалення навчального процесу, який має забезпечувати якість освіти того чи іншого закладу, а також приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог чинного законодавства.

У поле зору аудиторів, як поінформували в обласній Державній службі зайнятості, потрапляють чотири напрямки: освітнє середовище, система оцінювання учнів, педагогічна робота вчителів та управлінська діяльність. Також під час дослідження аналізуватиметься стан освітнього середовища створеного в школі, ліцеї чи гімназії, вільного від різних форм насильства та рівень взаємодії закладу освіти з місцевою громадою тощо.

Після проведення інституційного аудиту кожна школа та її засновник отримають висновки, які розмістять на своїх веб-сайтах. Крім того, ця інформація сприятиме зростанню довіри суспільства до освіти в цілому і до кожного закладу зокрема.