Міністр охорони здоров’я Швеції Лена Халленгрен оголосила на недавній пресконференції про намір уряду надати цифровий сертифікат вакцинації людям, які отримують вакцину проти COVID-19. Це дасть їм змогу «ходити в магазини, виїжджати за кордон, у відпустку або на зустріч із друзями».

Міністр сказала: вона переконана, що свідоцтво про вакцинацію, ймовірно, так само бажане, як і сама вакцинація. Це спричинило припущення, що цифровий ідентифікатор може стати необхідним для доступу до міжнародних поїздок і повсякденних справ, як покупки і харчування поза домом.

Шведи, які прищепилися, мають право отримати свідоцтво про вакцинацію від постачальника вакцини. Цифровий паспорт дасть їм змогу мати копію на телефонах. Андерс Ігеман, міністр цифрового розвитку Швеції, заявив: «Мета уряду полягає в тому, щоб робота просувалась якомога швидше. Цифрова інфраструктура буде готова до літа — 1 червня. Коли Швеція і сусідні з нами країни почнуть відкриватися, можливо, буде потрібно свідоцтво про вакцинацію, щоб подорожувати і брати участь в інших заходах». Міністр згадав про ресторани й паби і встановив вимогу про надання доказів вакцинації, перш ніж дозволити доступ до них.

Згідно з планом вакцинації у Швеції, першими вакцинуватимуть мешканців будинків для літніх людей і тих, хто отримує допомогу вдома, медиків і працівників соцслужб, які спілкуються з літніми, інших дорослих, що проживають разом з ними. Наступними будуть інші люди із груп ризику.

Основна частина дорослого населення віком 18—59 років належить до четвертої черги. За словами міністра охорони здоров’я Швеції, у перші шість місяців 2021 року доступ до вакцини мають отримати усі люди, старші за 18 років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»