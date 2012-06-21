Міністр охорони здоров’я Швеції Лена Халленгрен оголосила на недавній пресконференції про намір уряду надати цифровий сертифікат вакцинації людям, які отримують вакцину проти COVID-19. Це дасть їм змогу «ходити в магазини, виїжджати за кордон, у відпустку або на зустріч із друзями».

Міністр сказала: вона переконана, що свідоцтво про вакцинацію, ймовірно, так само бажане, як і сама вакцинація. Це спричинило припущення, що цифровий ідентифікатор може стати необхідним для доступу до міжнародних поїздок і повсякденних справ, як покупки і харчування поза домом.

Фото з сайту consumer.healthday.com

Шведи, які прищепилися, мають право отримати свідоцтво про вакцинацію від постачальника вакцини. Цифровий паспорт дасть їм змогу мати копію на телефонах. Андерс Ігеман, міністр цифрового розвитку Швеції, заявив: «Мета уряду полягає в тому, щоб робота просувалась якомога швидше. Цифрова інфраструктура буде готова до літа — 1 червня. Коли Швеція і сусідні з нами країни почнуть відкриватися, можливо, буде потрібно свідоцтво про вакцинацію, щоб подорожувати і брати участь в інших заходах». Міністр згадав про ресторани й паби і встановив вимогу про надання доказів вакцинації, перш ніж дозволити доступ до них.

Згідно з планом вакцинації у Швеції, першими вакцинуватимуть мешканців будинків для літніх людей і тих, хто отримує допомогу вдома, медиків і працівників соцслужб, які спілкуються з літніми, інших дорослих, що проживають разом з ними. Наступними будуть інші люди із груп ризику.

Основна частина дорослого населення віком 18—59 років належить до четвертої черги. За словами міністра охорони здоров’я Швеції, у перші шість місяців 2021 року доступ до вакцини мають отримати усі люди, старші за 18 років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»