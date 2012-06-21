Голова Стокгольмської медичної асоціації Юхан Стюруд вважає, що через таку страхітливу ситуацію не можна послаблювати обмеження перед Різдвом. На його думку, збільшення хворих і померлих від COVID-19 пов'язаний з тим, що шведи безтурботно поводили себе на початку осені, гуляли натовпами, через що вірус сильно поширився.

Нагадаємо, що в середині листопада в Швеції почали вводити обмеження на масові збори і заходи. Тижнем раніше було введено заборону на продаж алкоголю в ресторанах після десятої години вечора. Влада також закликала людей скасувати всі заходи і контактувати лише зі своїми сім'ями.

Відзначимо, що в Швеції з населенням понад 9 мільйонів осіб, зафіксовано найбільший рівень зараженості і смертей від коронавірусу: 226 тисяч інфікованих і 6972 – летальних випадки. Для порівняння, у Норвегії наразі виявлено 36 591 випадків зараження коронавірусом, померлих 334 людини. У Фінляндії загальна кількість інфікованих 26 442 померло 408 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»