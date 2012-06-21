Єдиний син правлячого короля Швеції Карла XVI Густава і королеви Сільвії принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія захворіли коронавірусом.



У п'ятницю, 27 листопада, в терміновому порядку тест на COVID-19 здали король, королева, спадкова принцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель. Хворі члени королівської сім'ї вже поміщені на карантин.



Як повідомляють шведські ЗМІ, останній раз королівська сім'я зустрічалася минулої п'ятниці, коли вони були присутні на похоронах брата королеви Сільвії Вальтера Зоммерлат. Усі вони перебували в церковній кімнаті під час похоронного ритуалу.



Нині в Швеції підтверджено зараження понад 225 560 осіб, кількість жертв від коронавірусу перевищила 6 500 осіб. Свіжі статистичні дані Національної ради охорони здоров'я і соціального забезпечення Швеції показують, що 73% всіх смертей від COVID-19 в країні припали на людей з будинків для літніх та осіб, що потребують спеціального догляду.



Цікаво, що головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнел нарешті визнав користь від носіння медичних масок для профілактики заражень. Нагадаємо, що досі влада королівства не вважала за необхідне вводити в країні обов'язковий масковий режим, як це зроблено в більшості країн. Трохи більше тижня тому навіть Шведська королівська академія наук рекомендувала використовувати медичні маски в приміщеннях. Але тепер і сам Тегнел став визнавати користь від масок, але тільки в деяких ситуаціях.



«Якщо ви перебуваєте понад 15 хвилин на відстані менше одного-двох метрів від іншої людини, то носіння медичної маски може бути доречним», – сказав він.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»