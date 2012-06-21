Норвегія і Швеція обрали діаметрально різні заходи, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції. Так, Осло вводив жорсткі обмеження і вимагав від населення носити маски, а Стокгольм, навпаки, відмовився від масочного режиму і практично не обмежував життя суспільства, за винятком рекомендацій щодо дотримання соціальної дистанції. Однак у підсумку рівень смертності від COVID-19 у цих країнах-сусідках залишається однаковим. До такого висновку прийшли норвезькі вчені у своєму новому дослідженні, повідомляє газета Dagens Nyheter.

Вчені звернули увагуна те, що тижнева смертність у Швеції в 2018-2019 роках помітно знижувалася – приблизно з 17,5 до 16,2 особи на 100 000 жителів. Але потім, за даними вчених, ця тенденція була перервана пандемією. Іншими словами, ті громадяни Швеції, які, як передбачалося на підставі статистичного ряду минулих років, повинні були піти з життя раніше, стали жертвою коронавірусу в 2020 році.

Раніше Національна рада охорони здоров'я і соціального забезпечення Швеції повідомила, що в першій половині цього року COVID-19 в якості причини смертності зайняв третє місце в королівстві після серцево-судинних захворювань і раку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року коронавірус став причиною збільшення зростання смертності серед жінок на 10%, серед чоловіків на 14%. Однак, як підкреслюють у відомстві, нова вірусна інфекція не збільшила смертність у Швеції до рекордних показників. Такий же рівень смертності був серед чоловіків у 2013 році, а серед жінок – 2017 році.

До речі, останнім часом у Швеції знизився рівень смертності пацієнтів з коронавірусом у лікарнях. За даними влади, в березні 2020 року в Швеції 20% усіх пацієнтів з COVID-19 померли протягом 14 днів після госпіталізації. Однак у жовтні цей показник знаходиться на рівні нижче 9%. У Державному управлінні соціального захисту населення королівства пояснюють це тим, що медики стали більше знати про нову вірусної інфекції і активніше застосовують антикоагулянти, щоб знизити ризик утворення тромбів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»