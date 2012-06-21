1 липня в Одесі стартували міжнародні навчання «Сі Бриз-2019», які пройдуть на морі, суші, в повітрі та під водою. В них беруть участь три тисячі військовослужбовців із 19 країн. Також планується задіяти 72 одиниці техніки: бронетанкову, літаки, кораблі.
Як повідомили в командуванні Державної прикордонної служби України, новацією нинішніх навчань стане їхня «річкова складова» — відпрацювання і взаємодія міжнародних сил в акваторії річки і моря. У морській фазі заплановано артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних підрозділів.
Очікується участь кораблів ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Поблизу Одеси розгорнуто польовий табір, де перебувають морські піхотинці, повідомляє УНІАН.
Маневри проходитимуть в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях і в північно-західній частині Чорного моря. Відбудуться і штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді.