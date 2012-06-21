Знаменитий голлівудський актор Сільвестр Сталлоне придбав собі новий спорткар Chevrolet Corvette C8. Про це йдеться в повідомленні в Facebook дилера марки. Більш того, машину зірці бойовиків доставив сам власник автосалону.

Скільки відомий актор заплатив за новий автомобіль невідомо. На фотографії Сталлоне позує на тлі Chevrolet Corvette C8 кольору Rapid Blue, на який встановлені алюмінієві колісні диски Spectra Gray.

«Ми з гордістю можемо сказати, що Сільвестр Сталлоне тепер є один з наших клієнтів. Ми продали йому прекрасний Chevrolet Corvette C8 », – сказано в повідомленні.

У свою чергу, видання Autoevolution припустило, що зоряний статус дозволив придбати цю машину Сільвестру Сталлоне без черги. За їхніми даними, з-за високого попиту на цю модель, клієнти змушені чекати отримання машини досить тривалий час. Наприклад, своєї машини досі не дочекався американець Денніс Калер, який виграв Chevrolet Corvette C8 в лотерею в кінці минулого року.

Сільвестр Сталлоне відомий своєю любов'ю до дорогих автомобілів. Наприклад, у автопарку актора була подовжена версія Cadillac Escalade ESV. Салон машини отримав оббивку шкірою, міні бар, а також величезний 43-дюймовий дисплей. У розробці дизайну інтер'єру машини брав участь сам герой бойовиків. Однак влітку минулого року Сталлоне з невідомих причинних вирішив продати цей незвичайний автомобіль.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»